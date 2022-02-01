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«Флорида» – 1-я команда с 1993 года, в которой 3 игрока (Марчмент, Райнхарт, Лунделль) набрали по «+6» за матч

«Флорида» обыграла «Коламбус» (8:4) в регулярном чемпионате НХЛ.  Сразу 3 игрока команды – форварды Мэйсон Марчмент (6 очков), Антон Лунделль (5 передач) и Сэм Райнхарт (4 очка с хет-триком) – завершили игру с показателем полезности «+6».

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