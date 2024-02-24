Сырский: ВСУ теперь будут воевать с ВС РФ «асимметрично»

Алексадр Вовк-Михайлов Сырник начал с угроз. Получит по рылу я не сомневаюсь хохлы уже устали умирать за амбиции пидоров.

АС Анатолий Страшко Пока сопливых молодых, выращенных под лозунгами бандеровцев не изведут, направляя в мясорубки, оттуда будут ещё доноситься "Ще не вмерла Украина". Остальным действительно всё труднее мозги парить.