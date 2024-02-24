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Несекретные материалы

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    Сырскому надо же показать свою уверенность в будущем. А.... дурак думками богатеет, так и Сырский.Сырский: ВСУ тепе...
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Сырский: ВСУ теперь будут воевать с ВС РФ «асимметрично»

Сырский: ВСУ теперь будут воевать с ВС РФ «асимметрично»

Два прошедших года превратили «десятилетнюю войну» в самый масштабный военный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Сырник начал с угроз. Получит по рылу я не сомневаюсь хохлы уже устали умирать за амбиции пидоров.
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17 час.
АС
Анатолий Страшко
Пока сопливых молодых, выращенных под лозунгами бандеровцев не изведут, направляя в мясорубки, оттуда будут ещё доноситься &quot;Ще не вмерла Украина&quot;. Остальным действительно всё труднее мозги парить.
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3 час.
Людмила Прищепа
Сырскому надо же показать свою уверенность в будущем. А.... дурак думками богатеет, так и Сырский.
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1 час.

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