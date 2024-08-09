Денисов: «Для Семака за счастье, чтобы при нем кто-то раскрылся»

Экс-игрок «Зенита» объяснил, почему в клубе нет игроков из академии Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Игорь Денисов заявил, что Сергей Семак был бы рад, чтобы при нём кто-то из академии клуба раскрылся.