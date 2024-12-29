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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дайсон Дэниэлс, Кейд Каннингем и Джереми Сохан – наиболее прогрессирующие молодые игроки по версии ESPN

Наибольший рост, согласно статистическим выкладками (показатель WAR – больше побед, чем в случае замены на бюджетного игрока) платформы, среди игроков до 25 лет демонстрируют три баскетболиста: – Защитник «Атланты» Дайсон Дэниэлс (21 год) набирает рекордные 13,1 очка и лидирует по перехватам (3 в среднем), заявив о себе, как об одном из лучших защитников на периметре.

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