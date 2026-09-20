Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте попадания БПЛА в здание

Украинский дрон влетел в здание в районе Орехового бульвара в Москве. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» написал мэр российской столицы Сергей Собянин.
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