В Британии к насильникам будут применять химическую кастрацию, чтобы освободить места в переполненных тюрьмах

Британское правительство планирует начать использовать лекарственные препараты для подавления полового влечения у лиц, совершивших сексуальные преступления, в рамках пакета мер по снижению риска повторного совершения преступлений и облегчению нагрузки на пенитенциарную систему, в которой остается все меньше мест.