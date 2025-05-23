В Британии к насильникам будут применять химическую кастрацию, чтобы освободить места в переполненных тюрьмах

Британское правительство планирует начать использовать лекарственные препараты для подавления полового влечения у лиц, совершивших сексуальные преступления, в рамках пакета мер по снижению риска повторного совершения преступлений и облегчению нагрузки на пенитенциарную систему, в которой остается все меньше мест.
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