БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пределы допустимого: в Центральной Азии наблюдают за антироссийскими демаршами Баку

Пределы допустимого: в Центральной Азии наблюдают за антироссийскими демаршами Баку

Недавняя дипломатическая эскалация между Азербайджаном и Россией, казалось бы, сошла на нет в апреле после публикации совместного заявления дипломатических ведомств двух стран об урегулировании последствий крушения самолёта авиакомпании AZAL вблизи казахстанского города Актау 25 декабря 2024 года «в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации».

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