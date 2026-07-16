Пределы допустимого: в Центральной Азии наблюдают за антироссийскими демаршами Баку

Недавняя дипломатическая эскалация между Азербайджаном и Россией, казалось бы, сошла на нет в апреле после публикации совместного заявления дипломатических ведомств двух стран об урегулировании последствий крушения самолёта авиакомпании AZAL вблизи казахстанского города Актау 25 декабря 2024 года «в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации».