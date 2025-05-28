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Дело о фиктивной регистрации студентов-иностранцев возбуждено в Петербурге

Дело о фиктивной регистрации студентов-иностранцев возбуждено в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранных студентов. Как стало известно «Аргументам недели — Петербург», следственными органами зарегистрирован рапорт об обнаружении признаков преступления, поступивший из Управления Федеральной службы безопасности России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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