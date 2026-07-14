"Каннибализм в системе": как маркетплейсы конкурируют с привычными банками

Эксперты считают, что экспансия маркетплейсов в финансовый сектор несёт серьёзные риски как для традиционной банковской системы, так и для самих потребителей, которые могут оказаться в зависимости от крупных торговых площадок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии