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Царьград

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"Каннибализм в системе": как маркетплейсы конкурируют с привычными банками

"Каннибализм в системе": как маркетплейсы конкурируют с привычными банками

Эксперты считают, что экспансия маркетплейсов в финансовый сектор несёт серьёзные риски как для традиционной банковской системы, так и для самих потребителей, которые могут оказаться в зависимости от крупных торговых площадок.

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