В этом году выйдет новое издание Красной книги Крыма

Фото: Наталья СомоваВ наступившем году выйдет новое издание Красной книги Республики Крым. Сейчас в ней 405 видов растений и грибов, а также 370 видов животных, сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
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