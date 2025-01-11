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Крымское информационное агентство

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В этом году выйдет новое издание Красной книги Крыма

В этом году выйдет новое издание Красной книги Крыма

Фото: Наталья СомоваВ наступившем году выйдет новое издание Красной книги Республики Крым. Сейчас в ней 405 видов растений и грибов, а также 370 видов животных, сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

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