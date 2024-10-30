Общественники АКМНС и ДВ не согласились с политикой сенатора от ЯНАО

Лидеры общественных объединений от совета коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНСС и ДВ РФ) выложили открытое заявление о несогласии с проводимой политикой члена Совета Федерации Григория Ледкова.
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