Сентябрьское снижение ставки на 50 б.п. больше похоже на предвыборный подарок

Располагаемые доходы американцев в сентябре выросли на 0.3% м/м и 5.3% г/г, весь месячный прирост обусловлен ростом фонда зарплат, реальные располагаемые доходы на душу населения практически не растут в последние два месяца, но годовой прирост держится в районе 2.