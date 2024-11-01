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Сентябрьское снижение ставки на 50 б.п. больше похоже на предвыборный подарок

Сентябрьское снижение ставки на 50 б.п. больше похоже на предвыборный подарок

Располагаемые доходы американцев в сентябре выросли на 0.3% м/м и 5.3% г/г, весь месячный прирост обусловлен ростом фонда зарплат, реальные располагаемые доходы на душу населения практически не растут в последние два месяца, но годовой прирост держится в районе 2.

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