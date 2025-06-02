Американскую наемницу-трансгендера* осудили в ДНР на 20 лет

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил трансегендерную* американскую журналистку и бывшего наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сару Эштон-Чирилло к 20 годам колонии общего режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии