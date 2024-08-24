Названы зарубежные внедорожники дешевле УАЗа

Модель «УАЗ Патриот» в 2024 году продается дороже некоторых иностранных внедорожников. Так, за ту же цену или дешевле россияне могут купить подержанные Land Rover Discovery или Mitsubishi Pajero Sport, обратил внимание автоэксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо.