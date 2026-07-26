Запела на русском и упала: выступление Вайкуле обернулось позором

Артиска не удержала равновесие во время выступления на фестивале в Юрмале. Лайма Вайкуле. соцсетиВ Юрмале сегодня завершается фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву», едва удерживающийся на плаву после русофобских высказываний певицы и отказа участвовать в нем российских артистов.
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