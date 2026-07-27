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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин о Шабанове: «У него золотые руки и есть все, чтобы играть в НХЛ. Он простой, добродушный парень, к нему нужен подход»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин рассказал, что расстроился из-за перехода Максима Шабанова в «Миннесоту».

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