«Кливленд» проведет собеседования с Кенни Эткинсоном и Майкой Нори на это неделе

Джеймс Боррего («Пеликанс») встречался с фронт-офисом клуба во вторник. Ассистент главного тренера «Нового Орлеана» рассматривается фаворитом на должность в «Кливленде» и является одним из главных претендентов на позицию в «Лейкерс».