"Штурм Киева. Колонны попрут через Чернобыль": 2500 русских танков и БТР. ВСУ срочно выстраивают круговую оборону под столицей

Противник на фоне постоянных заявлений Зеленского, ГУР и СБУ о скором якобы начале движения ВС России на Киев принялся выстраиваться круговую оборону вокруг города: "Штурм Киева.
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