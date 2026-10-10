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Царьград

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"Штурм Киева. Колонны попрут через Чернобыль": 2500 русских танков и БТР. ВСУ срочно выстраивают круговую оборону под столицей

"Штурм Киева. Колонны попрут через Чернобыль": 2500 русских танков и БТР. ВСУ срочно выстраивают круговую оборону под столицей

Противник на фоне постоянных заявлений Зеленского, ГУР и СБУ о скором якобы начале движения ВС России на Киев принялся выстраиваться круговую оборону вокруг города: "Штурм Киева.

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