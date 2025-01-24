Миронов предложил создать в России программу строительства семейных общежитий

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов направил заместителю главы кабинета министров страны Дмитрию Чернышенко письмо с предложением разработать государственную программу по строительству студенческих общежитий.
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