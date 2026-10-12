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Аргументы недели

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СК: 57 подростков получили до 21 года колонии за поджоги по заданию аферистов

СК: 57 подростков получили до 21 года колонии за поджоги по заданию аферистов

С начала 2026 года Следственный комитет направил в суды 39 уголовных дел в отношении 57 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

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