Могут повторить

В дни годовщины атомной бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки, представляет интерес не заявление мэра Хиросимы, критикующего Россию, но не упоминающего США (к этим манкуртам мы уже привыкли), а то, во что вообще начинает трансформироваться ядерная тема в информационном поле.