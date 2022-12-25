Страна и люди

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Польша закупила «Черные пантеры» и намерена ими Россию пугать

Польша закупила «Черные пантеры» и намерена ими Россию пугать

Непомерные военные амбиции потомков шляхтичей в мечтах и в реальности Юрий Енцов Фото: IMAGO/newspix/TASS Материал комментируют: Александр Носович   Сергей Ермаков Поляки от мала до велика спят и видят, как отомстить России «за годы угнетения».

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