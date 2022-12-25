Польша закупила «Черные пантеры» и намерена ими Россию пугать

Непомерные военные амбиции потомков шляхтичей в мечтах и в реальности Юрий Енцов Фото: IMAGO/newspix/TASS Материал комментируют: Александр Носович Сергей Ермаков Поляки от мала до велика спят и видят, как отомстить России «за годы угнетения».