Улицы Петербурга сегодня убирают 776 машин и 1139 дворников

Вчера на пункты утилизации вывезли 2500 кубометров снега Дорожники с ночи приводят в порядок магистрали, техника прометает широкие тротуары и пешеходные зоны, сообщили сегодня в пресс-службе комитета п благоустройству Петербурга «На пункты утилизации было вывезено 2,5 тысяч кубометров снега, а вот за ночь уже насыпало порядка четырёх сантиметров, и предприятия не сбавляют темпов уборки», – говорится в сообщении.