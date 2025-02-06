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Петербургский дневник

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Улицы Петербурга сегодня убирают 776 машин и 1139 дворников

Улицы Петербурга сегодня убирают 776 машин и 1139 дворников

Вчера на пункты утилизации вывезли 2500 кубометров снега Дорожники с ночи приводят в порядок магистрали, техника прометает широкие тротуары и пешеходные зоны, сообщили сегодня в пресс-службе комитета п благоустройству Петербурга «На пункты утилизации было вывезено 2,5 тысяч кубометров снега, а вот за ночь уже насыпало порядка четырёх сантиметров, и предприятия не сбавляют темпов уборки», – говорится в сообщении.

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