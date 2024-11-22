В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции и юные спортсмены обсудили важность соблюдения правил дорожного движения

Заместитель начальника отдела Госавтоинспекции города Тюмени Александр Постовик и руководитель детско-юношеского центра «Град» Эдвард Гиносян напомнили воспитанникам секции «армейского рукопашного боя» о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения.
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