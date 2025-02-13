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Кнайсль назвала символичным возможный приезд Трампа в Москву на 9 Мая

Кнайсль назвала символичным возможный приезд Трампа в Москву на 9 Мая

Поездка в Москву президента США Дональда Трампа, которого пригласил российский лидер Владимир Путин, станет очень символичной, если произойдет на 9 мая для участия в мероприятиях в честь Победы в Великой Отечественной войне.

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