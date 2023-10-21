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Встреча с читателями: Какую книгу представил Борис Полевой в тверской библиотеке Горького

Встреча с читателями: Какую книгу представил Борис Полевой в тверской библиотеке Горького

А мы продолжаем путешествие по истории родного края в нашей постоянной рубрике «Сегодня в истории». 21 октября 1970 года в читальном зале областной библиотеки имени Горького с читателями встретился писатель Борис Полевой, который представил свою новую книгу «В ту тяжелую зиму».

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