Встреча с читателями: Какую книгу представил Борис Полевой в тверской библиотеке Горького

А мы продолжаем путешествие по истории родного края в нашей постоянной рубрике «Сегодня в истории». 21 октября 1970 года в читальном зале областной библиотеки имени Горького с читателями встретился писатель Борис Полевой, который представил свою новую книгу «В ту тяжелую зиму».
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