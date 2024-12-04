RT: Пограничники сдерживали прорыв ВСУ у Суджи для проведения эвакуации

Призванные из-под Пскова бойцы Пограничной службы России вдвоём долгое время обороняли приграничный участок неподалёку от расположенного в Курской области населённого пункта Суджа, информирует интернет-издание RT.
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