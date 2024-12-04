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  • Татьяна Бутова
    Уже появилась заметка, что у родных погибших военных хотят отнять машины. Прямо чиновники стали использовать указание...Путин призвал ник...
  • леонид рыбаков
    ЗАБУДУТ ВСЕХ И ВСЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ --ТАКОВО СУЩНОСТЬ ЧИНОВНИКОВ --ТАК КАК ТАМ ВЫЖИВАЮТ ТОЛЬКО ТЕ КТО ПРОГИБАЕТСЯ ПО...Путин призвал ник...
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    Это правильно. Главное сказать об этом наши чиновникам на всех уровнях.  Судя по их отношению к участникам и их родны...Путин призвал ник...

RT: Пограничники сдерживали прорыв ВСУ у Суджи для проведения эвакуации

RT: Пограничники сдерживали прорыв ВСУ у Суджи для проведения эвакуации

Призванные из-под Пскова бойцы Пограничной службы России вдвоём долгое время обороняли приграничный участок неподалёку от расположенного в Курской области населённого пункта Суджа, информирует интернет-издание RT.

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