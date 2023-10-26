В Хабаровском крае окончено расследование уголовного дела в отношении участника организованной группы, сбывающей наркотики

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении хабаровчанина, который вместе со своей супругой сбывал героин и матадон посредством «закладок».
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