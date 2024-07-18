Дорожный олигарх под прикрытием: бюджетные миллиарды для Фероянов?

В крупной компании Ивановской области, которая нарубила более 109 млрд рублей на дорожных контрактах, за месяц до очередного тендера на 1,6 млрд рублей сменился владелец - вместо члена известной в регионе семьи Фероян им стал близкий к ним же неизвестный бизнесмен с Кубани.
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