Дорожный олигарх под прикрытием: бюджетные миллиарды для Фероянов?

В крупной компании Ивановской области, которая нарубила более 109 млрд рублей на дорожных контрактах, за месяц до очередного тендера на 1,6 млрд рублей сменился владелец - вместо члена известной в регионе семьи Фероян им стал близкий к ним же неизвестный бизнесмен с Кубани.