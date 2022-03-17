Американский фрайер моргнул первым

Минфин США заявил, что ограничения на сделки с российским Центральным банком не препятствуют России осуществлять выплаты по долларовому долгуТаким образом, Россия за счет замороженной части своих средств ЗВР может покрывать свой суверенный долг.
Минфин США заявил, что ограничения на сделки с российским Центральным банком не препятствуют России осуществлять выплаты по долларовому долгуТаким образом, Россия за счет замороженной части своих средств ЗВР может покрывать свой суверенный долг.
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