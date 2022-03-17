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Американский фрайер моргнул первым

Американский фрайер моргнул первым

Минфин США заявил, что ограничения на сделки с российским Центральным банком не препятствуют России осуществлять выплаты по долларовому долгуТаким образом, Россия за счет замороженной части своих средств ЗВР может покрывать свой суверенный долг.

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