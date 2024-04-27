В Перми врачи массово увольняются из больницы им. М. А. Тверье

С начала года из больницы уволилось пять человек.В Пермской городской клинической больнице им. М. А. Тверье с начала 2024 года уволились пять врачей, в том числе заместительи главного врача по хирургии и лечебной работе, заведующий отделением лабораторной диагностики и службы переливания крови и два врача-изосеролога.