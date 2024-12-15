Как и в 1943-м, сегодня мы освобождаем те же земли от нацистских оккупантов Когда ВС РФ зайдут в город Запорожье, то условия завершения войны для Украины будут многократно хуже, чем те, что в июне сказал Владимир Путин, отвечая тем силам на Украине и на Западе, которые призывают завершить войну в ближайшее время по линии фронта.
Запорожский плацдарм
Комментарии
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Анатолий Мирошниченко
Там погиб мой отец.Мы всю жизнь прожили одни с мамой. Мы вообще не знали , что такое отец, у нас его никогда не было.Мы жили в деревне и все даже мужские ра.боты приходилось делать нам детямЗаготовлять дрова , косить сено..
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