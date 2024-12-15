Запорожский плацдарм

Как и в 1943-м, сегодня мы освобождаем те же земли от нацистских оккупантов Когда ВС РФ зайдут в город Запорожье, то условия завершения войны для Украины будут многократно хуже, чем те, что в июне сказал Владимир Путин, отвечая тем силам на Украине и на Западе, которые призывают завершить войну в ближайшее время по линии фронта.