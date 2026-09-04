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За рулем

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Парковка для многодетных — как это будет работать?

Парковка для многодетных — как это будет работать?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Слышал, что Минтранс хочет ввести новый дорожный знак – парковка только для многодетных семей.

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