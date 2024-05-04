Сыктывкарский врач отдал 1,8 млн рублей мошенникам

В МВД по Республике Коми обратился 55-летний врач с заявлением о хищении денег. Он сообщил, что на его телефон поочередно звонили якобы сотрудники банка и ФСБ и утверждали, что от его имени из разных городов совершаются попытки оформления кредитов.
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