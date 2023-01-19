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Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на $2,5 млрд

Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на $2,5 млрд

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд. Об этом 19 января сообщил Пентагон.«Сегодня министерство обороны США объявляет о выделении <…> военной помощи для обеспечения критической безопасности Украины и потребностей в обороне.

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