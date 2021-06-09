Свыше 600 тысяч рублей вернул жителю Иркутской области интернет-мошенник, задержанный полицейскими

В городе нефтехимиков мужчина, который перевел интернет-мошенникам с сайта «Дром.ру» деньги на приобретение эксклюзивного внедорожника, поблагодарил полицейских за возврат средств.

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