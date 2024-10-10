С петербуржцев взыскали почти семь тысяч рублей за выгул собак без намордника и поводка

С начала года поступило 30 административных штрафов на 46 тысяч рублей С петербуржцев, которые выгуливали собак на улице без намордника и поводка, взыскали почти семь тысяч рублей административных штрафов, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.