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Петербургский дневник

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С петербуржцев взыскали почти семь тысяч рублей за выгул собак без намордника и поводка

С петербуржцев взыскали почти семь тысяч рублей за выгул собак без намордника и поводка

С начала года поступило 30 административных штрафов на 46 тысяч рублей С петербуржцев, которые выгуливали собак на улице без намордника и поводка, взыскали почти семь тысяч рублей административных штрафов, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

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