AC Mirage, игра Rockstar, Mafia 2, ремастер Alan Wake: в сеть попал список игр праздничной раз...

AC Mirage, игра Rockstar, Mafia 2, ремастер Alan Wake: в сеть попал список игр праздничной раздачи EGSКампания бесплатных игр в Epic Games Store вступает в свою горячую фазу: таинственные бесплатные игры ждут каждый день, а утечка информации показывает несколько интересных предложений.