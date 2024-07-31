Украинский парламентарий Марьяна Безуглая проинформировала о том, что войска ВС киевского режима не подготовлены к ведению оборонительных сражений у населённых пунктов Торецк и Новгородское на территории Донецкой Народной Республики.
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