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Безуглая: ВСУ у Торецка и Новгородского не готовы к обороне

Безуглая: ВСУ у Торецка и Новгородского не готовы к обороне

Украинский парламентарий Марьяна Безуглая проинформировала о том, что войска ВС киевского режима не подготовлены к ведению оборонительных сражений у населённых пунктов Торецк и Новгородское на территории Донецкой Народной Республики.

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