МИД Франции заявил, что мятежники не имеют права требовать от французского посла покинуть Нигер. Как всегда Запад цинично использует двойные стандарты: кровавый мятеж на Украине и свержение легитимной власти - это якобы борьба за демократию, потому дали хунте все права, так как это в интересах англосаксов.