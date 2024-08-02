В Севастополе фугасная часть ракеты ATACMS упала на крышу многоэтажки, а суббоеприпасы - на улицы

Севастополь минувшей ночью подвергся атаке. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что средства противовоздушной обороны России сбили над городом не меньше четырех воздушных целей, обломки упали на нескольких улицах города.
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