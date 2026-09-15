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Акинфеев — о завершении карьеры: «Ситуация с травмой спровоцировала картинку, которая у меня есть в голове»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что ситуация с травмой позволила ему сформировать мысленное представление о том, как будет выглядеть последний матч в его карьере.

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