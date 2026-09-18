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ИА Реалист

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Жильё и аренда доминируют на выборах в Берлине

Жильё и аренда доминируют на выборах в Берлине

БЕРЛИН (ИА Реалист). Выборы в Палату представителей Берлина завершились, и главной темой кампании стала жилищная политика.

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