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Закон и Порядок

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Причиной раскола между Западной и Восточной Европой стала помощь Украине

Причиной раскола между Западной и Восточной Европой стала помощь Украине

Bloomberg: между Западом и Востоком ЕС произошел раскол из-за поддержки Украины Поражение Украины приведет к серьезным проблемам в отношениях между двумя частями ЕС, поскольку уже сейчас Восточная Европа недовольна объемом усилий в предоставлении помощи, узнал Bloomberg.

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