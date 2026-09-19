Ковальчук сообщил об уничтожении более 250 вражеских дронов в Брянске

В Брянской области за минувшие сутки были уничтожены более 250 вражеских беспилотников. Об этом рассказал врио губернатора Егор Ковальчук.
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