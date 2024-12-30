"В Сирии опозорились, а скоро и из Африки уйдём. Стратеги...." . Ответ комментатору

Сергей Тюрин

Извиняюсь уточнить, в чём конкретно мы сдали союзников в Сирии? И кто там был нашим союзником?😜 Уж не сирийцы ли, чей президент сбежал оттуда(в Россию, кстати) в самом начале шухера. Вы значение слова "союзник" знаете? Вы сам-то себя слышите, точнее перечитываете, что написали? А президента слышали, когда он сказал "Мы не можем быть больше сирийцами, чем сами сирийцы"? Наша наземная группировка выведена из Сирии ещё в 2018-м. Сирийская армия разбежалась в самом начале наступления войск оппозиции, или кто там у них. Вам опять же русским по белому написали, 2 наши базы как были в Сирии так и остаются. Вы что несёте, кого мы сдали и как?