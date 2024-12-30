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"В Сирии опозорились, а скоро и из Африки уйдём. Стратеги...." . Ответ комментатору

"В Сирии опозорились, а скоро и из Африки уйдём. Стратеги...." . Ответ комментатору

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сидим разбираем комментарии читателей.

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Комментарии
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Сергей Тюрин
Извиняюсь уточнить, в чём конкретно мы сдали союзников в Сирии? И кто там был нашим союзником?😜 Уж не сирийцы ли, чей президент сбежал оттуда(в Россию, кстати) в самом начале шухера. Вы значение слова &quot;союзник&quot; знаете? Вы сам-то себя слышите, точнее перечитываете, что написали? А президента слышали, когда он сказал &quot;Мы не можем быть больше сирийцами, чем сами сирийцы&quot;? Наша наземная группировка выведена из Сирии ещё в 2018-м. Сирийская армия разбежалась в самом начале наступления войск оппозиции, или кто там у них. Вам опять же русским по белому написали, 2 наши базы как были в Сирии так и остаются. Вы что несёте, кого мы сдали и как?
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10 час.
людмила михайлик
Пора сосредоточиться на себя,эти никуда не денуься
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10 час.
И
Иринушка
А зачем обращать внимание на кучку (именно смердящую кучку) всепропальщиков и провокаторов ?
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2 час.

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