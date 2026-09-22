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Газета.ру

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Участник СВО Щербаков: ты можешь сбить дрон, который летел к тебе домой

Участник СВО Щербаков: ты можешь сбить дрон, который летел к тебе домой

Участник СВО Иван Щербаков, который весной пошел служить по спецконтракту в войска беспилотных систем с третьего курса института, стал начальником расчета ударных БПЛА, сообщается в Telegram-канале «Герои спецоперации Z».

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