В график укладываются: на мысе Канаверал продолжается подготовка к первому пуску РН New Glenn В американском штате Флорида продолжается подготовка к первому пуску РН New Glenn.
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В график укладываются: на мысе Канаверал продолжается подготовка к первому пуску РН New Glenn В американском штате Флорида продолжается подготовка к первому пуску РН New Glenn.
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