«Это какой-то запредельный беспредел»: Суд выпустил на свободу бойца MMA Байжуменова, который в прошлом году лишил жизни Z-бойца

Поистине вопиющий случай произошел в стенах российского правосудия. На свободу был отпущен абу-боец MMA Рустам Байжуменов, который в прошлом году в пьяном угаре забил до см*рти ветерана специальной операции.
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