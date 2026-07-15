Через сколько можно садиться за руль после кваса и айрана

Кефир, айран и квас – это продукты, которые многие пьют для утоления жажды, особенно летом. Однако, как предупредила врач-эндокринолог из «СМ-Клиники» Оксана Михалёва, перед тем как садиться за руль, от них лучше отказаться.
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